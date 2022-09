„Musím říct, že jen těžko hledám správná slova, jsou to nepopsatelné pocity. Zvlášť proto, že jsme postup do Ligy mistrů oslavili jen krátce po mém příchodu do Plzně,“ prohlásil Erik Jirka pro klubový bulletin.

„Bayern a Barcelona jsou opravdoví velikáni, takže se nemůžu dočkat, až s nimi prověříme síly,“ doplnil slovenský reprezentant.

Snad ale ještě víc než do Barcelony se Erik Jirka těší na první domácí zápas, v němž se viktoriáni představí v úterý 13. září od 18.45 proti italskému Interu Milán. „Moc se na ten zápas těším, protože za Inter hraje můj kamarád z reprezentace Milan Škriniar,“ vysvětloval Erik Jirka, jenž přiznává, že ještě zpracovává všechny zážitky, které se mu naskytly po přestupu do Plzně.

„Ještě nedávno jsem hrál ve Španělsku druhou ligu a teď je před námi Champions League. Ale takové okamžiky fotbal přináší, je to naše práce, člověk si musí zvyknout. ale je to hodně intenzivní,“ usmál se Erik Jirka, který se postupně zapojuje do plzeňské sestavy.

Od příchodu do Viktorie nastoupil do všech čtyř ligových zápasů, i když většinou jako střídající hráč. Od začátku hrál jen v Českých Budějovicích. Také v obou pohárových zápasech s Karabachem střídal.

„Jsem hrozně rád, jak mě kluci v kabině i všichni v klubu přijali. Hodně mi to pomohlo a věřím, že se to bude ještě zlepšovat,“ neskrýval slovenský záložník v plzeňských službách, který v dresu Viktorie navazuje na svoje krajany Patrika Hrošovského, Michala Ďuriše či současného asistenta Marka Bakoše.

Do světa velkého fotbalu se odrazil Erik Jirka ze Spartaku Trnava, kde už v 16 letech podepsal svoji první profesionální smlouvu. „Tam jsem zažil úžasné roky a poprvé se seznámil s profesionálním fotbalem,“ zavzpomínal v klubovém bulletinu Viktorián. Premiéru ve slovenské nejvyšší soutěži měl v 17 letech proti Ružomberoku.

Ale poměrně záhy se vydal na zkušenou do ciziny, i tak stihl v Trnavě 76 ligových zápasů, v nichž vstřelil 12 gólů. V sezoně 2017/2018 získal se Spartakem mistrovský titul. Potkal se v jednom týmu i s Markem Bakošem.

„V té době nám hodně pomohl, byl důležitým hráčem zejména ve velkých zápasech. Jsem rád, že jsem si s ním mohl zahrát. Hodně jsem se od něho naučil, lidsky i fotbalově,“ připomněl společné angažmá se svým současným koučem, jenž je asistentem trenéra Michala Bílka.

Prvním zahraničním angažmá Erika Jirky byla v roce 2019 CZ Bělehrad, odkud se vydal na hostování do dalšího srbského klubu Radnički Niš, později do Górniku Zabrze a španělského Mirandes.

„Tam to bylo super, dostával jsem hodně příležitostí, trenér se mnou byl spokojený,“ popisoval Erik Jirka s tím, že si ale musel zvykat na úplně jinou kulturu, než byl předtím zvyklý ze Srbska či Polska.

„Život ve Španělsku začíná až někdy ve čtyři odpoledne, protože je tam velké teplo. Jsou také známí svými siestami, takže jsem musel trošku přepnout,“ usmíval se při vzpomínkách.

Podle svých slov tam ale fotbalově ožil. „Druhá španělská liga má vysokou kvalitu, protože je tam spousta týmů, které si vyzkoušely nejvyšší soutěž. Hraje se na obrovských stadionech, všichni hráči jsou na tom velmi dobře technicky,“ popisoval Erik Jirka. Jeho španělská mise pak pokračovala v Realu Oviedo, jehož hráčem se stal v roce 2021. „To angažmá ale nedopadlo podle mých představ, víceméně jsem nastupoval jen z lavičky a dost často jsem ani nehrál, takže když se naskytla možnost jít do Viktorky, neváhal jsem a hned jsem po ní skočil,“ doplnil slovenský reprezentant, který si za národní tým zahrál proti takovým hvězdám, jakými jsou Haaland nebo Modrič.

Teď je před ním další výzva v modročerveném dresu plzeňské Viktorie. Ve skupině Ligy mistrů potká další hvězdné fotbalisty. První z nich už dnes večer na Camp Nou v Barceloně.