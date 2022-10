„Byl to neskutečný pocit. Hned jak jsem dal gól, tak už jsem jen koukal, kdo všechno za mnou běží,“ řekl klubovému webu Paluska.

„Když dáte takový gól v 90. minutě a ještě proti Bayernu, je to nepopsatelné. Budu si to určitě pamatovat až do konce života,“ dodal.

Viktoriáni si vytvořili několik brankových příležitostí, ale prosadili se až v závěru zápasu. V jedné ze šancí neuspěl sedmnáctiletý Pavel Hašek.

„Bál jsem se, že nám to prohraje zápas, ale kluci to otočili a mně spadnul velký kámen ze srdce,“ popsal své pocity na klubových stránkách Hašek.

Bayern U19 1

Viktoria U19 2

Poločas: 0:0. ŽK: 4:3. Diváci: 450. Branky: 69. Scholze – 87. Krůta, 90+1. Paluska.

Bayern: Schenk – Scholze, Buchmann, Janitzek, Perez Vinlöf (90+2. Jonathans) – Pavlovic, Ibrahimovic, Aseko Nkili (70. Becker) – Demircan (59. Hepburn), Klanac (70. Qashi), Kabadayi.

Viktoria: Baier – Červený (15. T. Keltyčka), Paluska, Vacek, Vach (28. Deml) – Gaszczyk, Falout, Sojka – Krůta, Štauber (78. Kule), Hašek (78. Dabani).

Plzeňáci po devíti letech zaplavili Mnichov