Vzhledem k tomu, že to z Plzně mají do bavorské metropole necelých 300 kilometrů vyrazili v pondělí dopoledne netradičně autobusem, vpodvečer vyběhnou na trávník sedmdesátitisícové Allianz Areny k předzápasovému tréninku. V úterý je čeká další ostrý mač mezi evropskou klubovou smetánku.

KVÍZ: Co všechno víte o zápasech plzeňské Viktorie se slavným Bayernem?

První dva viktoriáni prohráli, v Barceloně 1:5 a doma pak podlehl milánskému Interu 0:2. Do klubového autobusu nastoupil i gólman Jindřich Staněk, jenž se vrátil z reprezentačního srazu se zraněným ramenem. Ale není příliš pravděpodobné, že by v Mnichově nastoupil.

„Pořád cítí problémy, s největší pravděpodobností na Bayernu nenastoupí,“ potvrdil plzeňský asistent Pavel Horváth. Ale jak dlouho bude reprezentační brankář chybět si netroufl odhadnout.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

„Jindra je samorost, má posunutý práh bolesti. On by určitě chytat chtěl i na Bayernu, ale asi to nepůjde. Uvidíme, jak to bude za pár dní na další ligový zápas,“ doplnil a nepřímo prozradil, že do branky půjde stejně jako v sobotu v lize Marián Tvrdoň. „Měl na Bohemce výborné zákroky. Věříme, že se mu bude dařit i teď,“ přál si asistent Horváth. „Bude to pro něho křest ohněm a je potřeba, aby podal nadstandardní výkon,“ pokračoval plzeňský asistent s tím, že se to se týká i dalších hráčů. „Všichni musí podat nadstandardní výkony, jen tak je můžeme potrápit. A věřit tomu, že Bayern nebude mít svůj den. My uděláme všechno proto, abychom byli úspěšní,“ slíbil Horváth.

On sám byl před devíti lety u porážky Viktorie 0:5, ale to je podle něho nepřenositelná zkušenost. „V naší lize takové soupeře nepotkáme, mají nejlepší hráče posbírané z celého světa,“ uvedl asistent trenéra Michala Bílka na adresu mnichovského Bayernu. „My se s nimi musíme pokusit srovnat. Uvidíme, na co to bude stačit,“ doplnil Pavel Horváth.

VIDEO: Vítězství Kralovic vystřelil životním gólem stoper Vlk, podívejte se

Na jeho svěřence čeká pořádně těžký úkol, Bayern ve skupině Ligy mistrů neprohrál třicet zápasů v řadě, z toho 27 jich vyhrál. Také v bundeslize naskočil po reprezentační přestávce na vítěznou vlnu, po čtyřech zápasech bez výhry porazil v pátek Leverkusen i s českými reprezentanty Schickem a Hložkem v sestavě 4:0. „Kdo mluvil o ztrátě formy Bayernu, sledoval asi jenom výsledky. Bylo to spíš, že neproměňovali šanci, měli převahu, jen nedávali góly,“ pousmál se plzeňský asistent před odjezdem do Mnichova.

Bayern bude postrádat Müllera s Kimmichem, kteří jsou kvůli covidu v izolaci.

Zdroj: Youtube

Ani viktoriáni nebudou kompletní, kromě již zmíněného brankáře Staňka chybí i další zranění Kliment, Sýkora a Řezník. Chybět bude i Bucha, jenž dostal proti Interu Milán červenou kartru. Ostatní budou připraveni nastoupit. „Před zápasem na Bayernu vám žádný hráč neřekne, že je unavený. Všichni budou chtít hrát,“ dodal Horváth. Úterní zápas začíná v 18.45 hodin a přímý přenos vysílá televizní stanice Premier Sport 2.