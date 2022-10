Blízkost bavorské metropole a atraktivita soutěže i soupeře udělaly své.

První várka plzeňských fanoušků vyrazila časně ráno vlakem, kterému se říká kvůli cílové stanici příhodně „Mnichovák“. Skupina „Výjezďáci“ i další autobusové zájezdy je záhy následovaly.

Fanoušci si nechtěli užít jen fotbalový zápas, ale když už vážili cestu do Mnichova, tak i tradiční vepřové koleno a nějaký ten tuplák bavorského piva. Zkrátka Plzeňáci.

Drtivá většina viktoriánů se pak vydala do Mnichova vlastními auty, těmi se to na dálnici D5 přes Rozvadov jen hemžilo. Nezastavila je ani kontrola na hraničním přechodu. „Kdo zažil výjezdy na Schalke a před devíti lety do Mnichova, tak ho to nepřekvapuje,“ napsal na facebook jeden z plzeňských příznivců Marek K.

„Zdržení je tak na čtvrt hodiny,“ varoval ještě před polednem svoje následovníky. Odpoledne už byla situace lepší, mnohé však zbrzdila zácpa přímo u Allianz Areny.

To však nemohlo věrné viktoriány zastavit. S partou spoluhráčů z oddílu stolního tenisu ze Lhůty na Plzeňsku vyrazil na Bayern i Roman Čech. „Jede nás plné auto. Do Mnichova je to blízko a třeba je to naposledy, tak proč toho nevyužít,“ hlásil 43letý plzeňský rodák Roman Čech.

Podobně přemýšlela celá řada viktoriánů, někteří z nich si cestu do Mnichova po devíti letech zopakovali.

Z enormního zájmu fanoušků měli radost i fotbalisté Viktorie. „Stejně jako pro nás je to i pro ně odměna. Zaslouží si to za svoji podporu,“ řekl Milan Havel, který bude mít v hledišti rodinu. Ta za ním vyrazila i do Barcelony. „Tentokrát dokonce přijela i máma,“ doplnil 28letý obránce s reprezentačními zkušenostmi.

Do Mnichova zamířili i rodinní příslušníci dalších hráčů. Ale také ti, co nejsou zrovna vášniví fanoušci plzeňského klubu. Vidět Bayern na vlastní oči stojí za to.

Ti nejvěrnější plzeňští fanoušci si dali sraz na náměstí Marienplatz, odkud společně vyrazili do Allianz Areny, kde už se ozývalo hromové: „Za Viktorku dýcháme.“

„Doufám, že si to užijí,“ přál si před odjezdem Milan Havel. Fanoušci zase chtěli, aby se vraceli s lepším výsledkem než při předchozích výjezdech do Mnichova.

V roce 1971 tady Plzeň prohrála 1:6, před devíti lety 0:5.

