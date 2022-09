„Ale tím neříkám, že teď je Barcelona slabší,“ upozornil hned po losu základních skupin Ligy mistrů Václav Pilař na vydařené letní nákupy katalánského klubu a především na příchod střelce Lewandow-ského z mnichovského Bayernu.

Mimochodem mnichovský klub a Inter Milán doplňují tuhle „skupinu smrti“. Viktoriáni do ní vstupují právě dnes na hřišti Barcelony.

Přiznejte se, jaká byla vaše první reakce po losu?

Bylo to krásné, sešli jsme se s klukama v kabině a sledovali los společně. A počkali jsme si, protože jsme přišli na řadu až poslední, takže jsme byli napjatí do konce. Zůstaly tam skupiny, které jsme si přáli, takže to vyšlo dokonale. Je to úžasné, něco takového jsme si přáli, i když asi půlka mančaftu chtěla skupinu s PSG a druhá právě tuhle.

Jaké bylo vaše přání na soupeře do skupiny Ligy mistrů?

Já jsem v naší interní tipovačce moc neuspěl. Měl jsem Real Madrid, Liverpool a Inter Milán, takže jsem trefil jen jednoho soupeře. Bayern i Barcelona už tady byly, tak jsem chtěl něco jiného. (úsměv) Ale i tak jsem šťastný. Střetneme se s evropskými velikány, je to obrovsky těžká skupina. Už to, že jsme mezi takovými kluby je obrovský úspěch, moc si toho vážíme.

Který gólman může říct, že mu Messi gól nedal?, usmál se Marek Čech

Vy už jste si za plzeňskou Viktorii zahrál i v Barceloně. Jaké jsou vaše vzpomínky na zápas v roce 2011?

Úplně ty nejkrásnější, doteď si pamatuju, jak jsem to prožíval. Tehdy to byl nejlepší klub na světě. Nechci říkat, že teď je Barcelona slabší, ale je jiná. Není tam Messi, ale i tak je tam plno skvělých hráčů, udělali dobré posily. Hlavně přišel kanonýr Lewandowski. Barcelona je zkrátka pořád Barcelona, velmi silný soupeř, ale i tak se na zápasy s ní hodně těšíme.

Nepřál jste si ale přece jen znovu setkání s Lionelem Messim, který hraje teď za Paris SG i s dalšími hvězdami Mbappem a Neymarem?

Přál jsem si to asi o malinko víc. Ale nechci, aby to vypadalo, že teď jsem zklamaný, tak to rozhodně není. Je to krásná skupina. Potkáme v ní další velké hvězdy.

Vzpomenete si, jak to tehdy na Camp Nou bylo?

Viktoriáni tehdy v Barceloně inkasovali už v desáté minutě, kdy se po akci Dani Alvése s Messi střelecky prosadil Iniesta. Plzeňská defenziva pak dlouho odolávala, i když katalánský tým měl tlak.

V úvodu druhé půle se dlouho hrálo jen na polovině Plzně. Největší šanci měl v 54. minutě Messi, jehož slalom obranou hostů zastavil až gólman Čech.

V šedesáté minutě se vřítil Messi znovu do šestnáctky a tentokrát zakončil průnik mezi obránci střelou do tyče.

Vzápětí měla první velkou příležitost Plzeň, po centru Petržely ale schoval míč v náruči v poslední chvíli před střídajícím Ďurišem gólman Valdés. Potom se do třetice řítil na branku Plzně Messi, ale Limberský skvělým zákrokem zabránil jistému gólu.

Řezník, Kliment, Kopic... Plzeň počítá před Ligou mistrů ztráty

Další nájezd Messiho osm minut před koncem už skončil gólem. Argentince sice zastavil Limberský, ale odražený poslal do sítě Villa. A určil tak konečný výsledek zápasu.

„Vzhledem k průběhu to není špatné, někdy jsme měli štěstí, kdy nás soupeř nepotrestal. Bylo to důstojné, když beru v potaz, že jsme hráli proti nejlepšímu týmu světa,“ zhodnotil to tehdy plzeňský trenér Pavel Vrba.

Odvetu v pražském Edenu vyhrála Barcelona 4:0 i díky hattricku Messiho.

Barcelona - Plzeň 2:0 (9. října 2011)

Branky: 10. Iniesta, 82. D. Villa.

Diváků: 75 000.

Barcelona: Valdés – Dani Alvés, Mascherano, Abidal, Adriano – Xavi, Busquets, Iniesta (85. Keita) – Pedro, Messi, Villa (88. Cuenca).

Viktoria Plzeň: M. Čech – Rajtoral, Bystroň, Čišovský, Limberský – Petržela (86. Darida), Horváth, Jiráček, Kolář, Pilař (75. Fillo) – Bakoš (58. Ďuriš).

