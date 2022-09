A co tenhle historický moment ještě rozjasnilo, že to je na věhlasném stadionu Camp Nou proti slavné Barceloně, pětinásobnému vítězi nejprestižnější klubové soutěže, kde už hráli při svojí premiéře v roce 2011.

„Na Barceloně by chtěl hrát každý, to je nezapomenutelný zážitek,“ přiznal i trenér Michal Bílek, který to zažil v únoru 1991 ve španělské lize jako hráč Betisu Sevilla a byl u porážky 2:4.

Plzeňské fotbalisty přijel podpořit slušný počet fanoušků, možná až tisícovka. Ti protřelejší zamířili do Katalánska už v pondělí, protože v té chvíli byly letenky podstatně výhodnější. O den později jejich cena výrazně stoupla.

Jiní ale museli výjezd do Barcelony vzdát. „Kupoval jsem balíčky na domácí zápasy pro celou rodinu a na další výdaj už nezbylo. Navíc od losu bylo málo času výjezd realizovat,“ prohlásil 56letý Karel z Plzně. „Vyrazíme až do Mnichova a možná i do Milána,“ plánoval.

To skupina „Výjezďáci“ si cestu do Barcelony nemohla nechat ujít, ale vyrazila do Španělska autobusem. V úterý se pochlubila na sociální síti fotografií z pláže na Francouzské riviéře, v den zápasu už se koupala v moři přímo na pláži v Barceloně a večer pochopitelně nechybí v hledišti Camp Nou.

Výjezďáci na Camp Nou.Zdroj: Deník

Místa pro hostující fanoušky jsou až v nejvyšším patře ikonického stadionu, a tak ve výbavě těch, co už tady byli před jedenácti lety, nechybí ani dalekohledy. Jiní si sehnali na webu Barcelony lístky do nižších pater.

A nejen lidé z Plzně drží v parném večeru v hledišti Camp Nou palce viktoriánům, přijeli za nimi i příznivci z Moravy, ale také příbuzní hráčů.

Gólman Jindřich Staněk má v hledišti přítelkyni, obránce Milan Havel dokonce celou rodinu. „Jsem rád, že tady můžou být se mnou,“ prohlásil 28letý bek.

Minimálně jednu spřízněnou duši mají viktoriáni i mezi místními. „Jsem velký fanoušek Espanyolu, takže budu držet palce Plzni,“ řekl novinářům místní hoteliér Juan Suárez.

Ve výpravě se sponzory plzeňského klubu cestoval i legendární obránce David Limberský s manželkou Lenkou. Zápas na Camp Nou si zkrátka nikdo nechtěl nechat ujít.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup