A hlavně má Džeka, který dal Plzni už devátý v evropských pohárech. Čím to, že se ho nepovedlo ubránit?

Je to skvělý útočník. Góly se od něho očekávají a on je dává. Plzeň je navíc asi jeho oblíbený soupeř. Je nesmírně těžké ho bránit.

Podobně jako Roberta Lewandowského, který vám minuký týden v Barceloně vstřelil dokonce hattrick?

Toho jsem moc nebránil, spíš ho měli na starosti stopeři. Ale oba to jsou vynikající útočníci, prokazují skvělou kvalitu. Pro nás je to obrovská zkušenost, můžeme z toho do budoucna jen získat.

Dá se říct, že vaše naděje pohřbila už červená karta Pavla Buchy po hodině hry?

Inter byl domintantní, i když jsme hráli v jedenácti. Po vyloučení jsme to měli ještě těžší, ale nevzdali jsme to. Snažili jsme se jim to znepříjemňovat, ale oni zkušeně drželi balon. Bylo vidět, že je to zkušený a velký tým. Hráli, co potřebovali.

Utkání jsme neprohráli kvůli hře se třemi obránci, vysvětloval trenér Bílek

Přitom doma proti Interu jste měli mít papírově nejblíž k bodovému zisku. Nestraší už vás trochu ta nula na kontě? Kde uspět?

Inter byl papírově možná nejsnazší soupeř, ale i tak potvrdil, že má obrovskou kvalitu. Prvních dvacet minut nás vůbec nepustil k míči, nenechali nás nadechnout a dali gól. Nemůžeme si pouště do hlavy, že na konci bude svítit nula. Musíme jít dál, oklepat se z porážek a zkusit urvat body jinde.

Třeba už v příštím kole (4. října) na Bayern, který teď porazil doma Barcelonu 2:0?

Budeme se snažit a uvidíme, na co to bude stačit. Nemůžeme tam jet předem poražení, zkusíme je zaskočit, i když to bude nesmírně těžké. Nám nezbývá nic jiného, než bojovat.

V hledišti se očekává ještě větší než na Camp Nou…

Asi jo, ale já se i tak těším. Říkalo se, že na Barceloně se moc nefandí, ale atmosféra tam byla vynikající.. Doufám, že do Mnichova dorazí hodně Plzeňáků, protože je to blízko. Může to být skvělý zápas.