„Byl to krásný centr, mě to jenom trefilo a spadlo to na zadní tyč. Bylo nádherné, že jsem mohl oslavit s fanoušky doma vstřelený gól,“ vrátil se Milan Krůta ještě k brance v síti Bayernu, po níž diváci v Přešticích vyvolávali jeho jméno. „To byla sranda, o kterou se postaralo pár kámošů, ale i tak to bylo skvělé,“ pokračoval mladý útočník plzeňské Viktorie.

Fotbalisté Viktorie prodloužili rekordní sérii bez porážky, vyhráli i v Jablonci

A litoval dalších šancí, které zahodil, možná si mohl připsat na svoje konto i hattrick. „Mrzí mě to hodně, ale remízu musíme brát,“ díval se na věc realisticky, ale zároveň přemýšlel o tom, co měl udělat v zakončení lépe.

„Měl jsem se víc zklidnit, nebýt takový hektický. Jedna šance byla na dlouhou nohu, ale při druhé jsem měl před sebou prázdnou bránu, to byla škoda,“ přemýšlel Krůta, který se předtím trefil i na Bayernu, kde vyrovnal na 1:1.

Zdroj: Youtube

Po dvou zápasech s mnichovským klubem se mladí viktoriáni vrátili do hry o postup. Mají na kontě čtyři body, stejně jako milánský Inter, a dokonce o jeden víc než Bayern. V čele je s deseti body suverénní Barcelona. „Po zápase na Bayernu už si víc věříme. Přesvědčili jsme se, že se i s takovými kluby dá hrát. Popereme se teď o co nejlepší výsledek s Interem i Barcelonou a uvidíme, na co to bude stačit,“ říkal talentovaný fotbalista, který v sobotu nastoupil na půl hodiny za třetiligové béčko ve Zbuzanech, ale ani on porážku 0:1 neodvrátil.

Zdroj: Youtube

Vedle něho hráli od začátku i Vacek a Sojka. Střídali Gaszczyk, Falout a Paluska. A srovnával ČFL s juniorskou Ligou mistrů. „To je úplně jiné, víc emocí, chodí fanoušci. Je to neskutečné, jsem rád, že si mohu takovou soutěž zahrát,“ rozplýval se Milan Krůta. „Chodí hodně lidí, povzbuzují nás, atmosféra v Přešticích byla skvělá. To člověka nakopne,“ dodal talentovaný fotbalista.

Ale je opravdu reálné porazit Inter (26. října od 14 hodin v Miláně) a Barcelonu (1. listopadu ve 13.00, znovu v Přešticích), kterým v prvních vzájemných zápasech podlehli shodně 0:3? „Musíme hrát stejně jako s Bayernem, jít do nich dostatečně důrazně, nenechat jim prostor,“ popisoval mladík Krůta.

Přeštice na nohou, přijel Bayern. Plzeň drží po remíze naději na postup