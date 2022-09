„Těším se moc. Snili jsme o tom a teď je to tady. Je to odměna za celoroční práci,“ prohlásil i při vědomí ofenzivní síly, jaké bude na slavném Camp Nou čelit.

„Momentálně nám to šlape, v lize vyhráváme, udrželi jsme čisté konto, to je důležité. Teď už se ale plně soustředíme na Barcelonu,“ doplnil Milan Havel.

Na co se nejvíc těšíte?

Celkově na ten trip do Barcelony, bude to úžasné. Krásný stadion, přijede tam hodně fanoušků. Jsem rád, že tam budu mít i rodinu. Doufám, že si to všichni užijeme.

Může tenhle výjezd Na Camp Nou potom ještě něco trumfnout?

Skupina je krásná celá. Tím, že začínáme zrovna na Barceloně, je to vyšperkované, ale pak nás čekají ještě Inter Milán a Bayern Mnichov, další zvučné týmy. Ale všichni jsme to tak chtěli.

Plzeňští asistenti Pavel Horváth a Marek Bakoš i spoluhráč Václav Pilař už v Barceloně hráli. Říkali vám o tom něco?

Že je to úplně jiný svět, než jsme zvyklí od nás. Ale já už jsem zažil Real Madrid i jiné stadiony, takže vím, jak to chodí. Bude to svátek.

Sledoval jste zápasy Barcelony, která je momentálně ve skvělé formě?

Jojo, já osobně jsem viděl jejich dva poslední zápasy. A jenom jsem se utvrdil, jak skvělý mají mančaft.

V létě navíc přišel z Bayernu nejlepší fotbalista loňského roku Lewandowski. To ještě zvýšilo sílu Barcelony, že?

Není to jenom o něm, kvalita Barcelony směrem dopředu je obrovská. Jsou tam i Dembele, Raphinha, Depay, Torres, Fati. To všechno jsou hráči světové extratřídy, mají neskutečnou sílu. Asi se jim párkrát podívám na záda. (úsměv) Ale bude to zase nová zkušenost.

Lewandowski je stroj na góly, jak na něho? Přece jen se asi budete dost potkávat…

Jo, potkáme se. A jak na něj? To je těžká otázka. Je to jeden z nejlepších útočníků světa, možná úplně nejlepší. Umí si naběhnout i za obranu, je neskutečně silný na míči. Recept se na něho těžko hledá, ale budu se snažit na něco přijít.

Je to nejlepší útočník, proti kterému jste hrál?

Těžko říct, já mám respekt i k jiným. Potkal už jsem Ronalda nebo Benzemu. Ti jsou minimálně na stejné úrovni. Ale Lewandowski patří k absolutní špičce, rád ho sleduju v televizi. Teď se poměříme na hřišti a uvidíme.

Prozradíte, s čím půjdete do zápasu? Jakou vymyslel kouč Bílek strategii?

To radši nechám v kabině. Ale jisté je, že nás nečeká nic jednoduchého. Jsme připravení i na to, že hodně budeme bez míče. Budeme se snažit předvádět svoji hru.

Jste připravení i na specifickou atmosféru Camp Nou?

Slyšel jsem, že je tam větší hřiště. Máme na to jeden trénink, abychom si to osahali. Atmosféra bude určitě skvělá.

Souhlasíte, že jakýkoliv bodový zisk by byl senzace?

Samozřejmě že bod by byl skvělý úspěch. Ale to nechejme na samotný zápas. Nejedeme tam na výlet, budeme se snažit podat co nejlepší výkon a poměřit se se světovým klubem.

Nakolik bude důležité, abyste přečkali úvodní tlak?

Předpokládám, že Barcelona do toho bude chtít vletět, bude šlapat, po ztrátě míče hned napadají. Začátek bude důležitý, ale musíme se koncentrovat celý zápas, abychom nevypadli z tempa. A třeba z toho bude dobrý výsledek.

