V České republice nikdy nebyl, plzeňské Viktorii drží palce jen na dálku. „Jakmile to jde, sleduji její zápasy v televizi nebo na internetu, i když to není vždycky snadné naladit. Vynakládám hodně úsilí,“ vyznal se dnes 18letý mladík.

„Řekl bych, že FORTUNA:LIGA je tak na úrovni mexické ligy,“ pokusil se o srovnání s fotbalem ve svojí rodné zemi. Přestože má část rodiny ve Španělsku, ani v Evropě ještě nikdy nebyl, ale to by chtěl změnit. „Příští rok bych chtěl vyrazit do Evropy, ideálně i do Čech, protože tu zemi miluju. Je to můj velký sen a doufám, že se brzy splní,“ poodkryl Alan Hernandez svoje plány.

I on sám fotbal zkoušel. „Byl jsem v mládežnických akademiích velkých týmů v Mexiku, jako je Cruz Azul nebo Club León, kterému fandím tady v Mexiku. Až do loňského roku jsem chtěl hrát fotbal profesionálně, ale zranění vazů moji kariéru předčasně ukončilo,“ litoval sympatický Mexičan z více než milionového města Zapopan ve státě Jalisco, které je součástí metropolitní oblasti Guadalajara.

Přestože na rozhovor v češtině si netroufl, otázkám rozuměl, jen na ně odpovídal anglicky. „Česky se učím sám. Mluvím španělsky, anglicky, trochu italsky a teď i česky,“ popisoval dnes 18letý student střední školy v Guadalajaře. „Českou republiku považuji za úžasnou zemi. Vím hodně o její historii. Ale teprve fotbal a samozřejmě Plzeň mi daly pocit, že jsem součástí této rodiny,“ popisoval Alan Hernandez.

Teď už se těší na souboje Plzně s evropskými giganty – Barcelonou, Interem Milán a Bayernem Mnichov. „Moji přátelé žertovali, že Viktorka už je venku ze skupiny hned po losu. Ale já navzdory nim i všem prognózám věřím, že něco uhrajou, i když vím, že to bude nesmírně těžké, potkají samé giganty,“ neztratil Alan Hernandez optimismus.

Obrovským zážitkem pro něho byl už postup přes Karabach do základní skupiny Ligy mistrů. „Bylo to něco úžasného, křičel jsem radostí. Cítil jsem se, jako bych byl v Doosan Areně,“ bylo patrné jeho nadšení.

Kdo ví, třeba se to mladíkovi z Mexika jednou poštěstí a uvidí svůj milovaný klub přímo v Plzni.