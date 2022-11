„Poznávám teď fotbal z opačné stránky,“ prohlásil Roman Hubník. Doma v Olomouci stále ještě hraje 1. A třídu za Chválkovice, ale na vrcholovou úroveň už by se nechtěl vracet. „Užívám si to teď víc v klidu.

Romane, lze nějak srovnat příprava na spolukomentování s tou kterou jste zažíval před zápasy jako aktivní hráč?

Je to úplně jiné. V podstatě zažívám veškeré dění z druhé strany. Když jsem viděl kluky, jak už se musí soustředit na zápas, ani se mi po tom nestýskalo.

Takže nohy vás nesvrbí, ani když hrají vaši bývalí spoluhráči tyhle velké zápasy?

To ne. Ale když slyším znělku Ligy mistrů, tak mám husí kůži mám pořád. Je něco neskutečného, že kluci mohou hrát takovou soutěž.

Dá se tedy říct, že teď si to užijete víc v klidu?

Nejsem nervózní. Daleko horší bylo, když jsem hrál zápasy, na to se člověk musí hodně soustředit. Hráč nejede na výlet. Kluci musí mít v hlavách zápas, potřebují se vyladit a pořádně nachystat na utkání.

Jak byste vůbec okomentoval vystoupení Plzně v Lize mistrů?

Přál jsem si takové týmy, ale věděl jsem, že něco s nimi uhrát bude hodně těžké. Týmy Jako Bayern, Inter a Barcelona jsou úplně někde jinde. Viděl jsem zápasy s Bayernem a říkal jsem si, že je možná lepší, že jsem je nehrál. (úsměv)

Umíte se vžít do rozpoložení hráčů? Jdou vysoké porážky, i když proti silným soupeřům, hodit za hlavu?

Jde to. V Lize mistrů není Plzeň žádný favorit, nikdo nečeká, že ze dvou zbývajících zápasů urvou šest bodů. Spíš kluci naberou zkušenosti. Ale těch utkání teď mají moc – mimo ně jen regenerují, nestíhají pořádnou přípravu a trénink. Riziko zranění je v téhle fázi sezony větší. Tím náročným programem zažívají úplně něco jiného, než když jsme Ligu mistrů hráli my. Opravdu, mají to děsně náročné.

I vy jste na podzim 2013 ve skupině Ligy mistrů na první body čekali až do posledního zápasu. Bylo těžké zůstat pozitivní?

My jsme ale měli ve skupině třetí tým, který byl relativně slabší (CSKA Moskva). Trošku se dalo čekat, že proti nim body uhrát můžeme. V téhle skupině je to tak náročné, že by klukům muselo vyjít všechno a soupeře naopak prožil den blbec. Kluci musí máknout na víc než sto procent a musí jim všechno vyjít. Ze dvou zápasů věřím aspoň v jeden nějaký dobrý výsledek, Třeba jako v odvetě proti Bayernu, když ve druhé půli prostřídal, dala Viktorka dva góly a plzeňské publikum si aspoň zařvalo, to bylo také skvělé.

Inter ví, že když Plzeň porazí, bude mít definitivně jistý postup. Může tohle jeho hráče znervóznět?

Ne. Stoprocentně je to tým, co si na Plzeň věří. Hrají doma, nesmí zaváhat, bude to hrozně těžké. Klukům přeji úspěch, ale znám sílu ostatních mužstev. Přeji jim, aby to zvládli se ctí.

Těšíte se na atmosféru vyprodaného San Sira?

Byl jsem jako divák na Bayernu, to byl můj první zápas Plzně v Lize mistrů, co jsem takhle sledoval z publika. Teď se na to také těším, na San Siru jsem předtím nikdy nebyl.

Teprve nedávno jste ukončil kariéru, chybí vám fotbalový kolotoč?

Jsem bez fotbalu na profi úrovni, ale stále hraji - 1.A třídu za Olomouc-Chválkovice. Tam je to také pěkná řežba. Dvakrát týdně si jdu zatrénovat plus mám o víkendu zápas, takže úplně jsem z toho nevypadl.

Řada vašich bývalých spoluhráčů zůstala v Plzni v různých rolích u týmu. Nezkoušel vás majitel Adolf Šádek také zlanařit?

Určitě ne. Pan Šádek ví moc dobře, proč jsem se vracel zpátky do Olomouce, takže na tohle téma ani napadla řeč.

A z jiného klubu by vás podobná nabídka nelákala?

Dostal jsem nabídku dělat mentora u reprezentační osmnáctky. V listopadu s týmem letím na deset dní do Izraele, to bude zajímavá zkušenost. Uvidím fotbal zase z jiné pozice.

Návrat zpátky na hřiště vás neláká?

Pár nabídek jsem měl. Volal mi trenér Rada z Dukly, ozvali se z Prostějova. V nějakém kontaktu se mnou bylo Brno. Všem jsem poděkoval, ale nejsem typ, co by za půl roku něco měnil. Jsem rád, že už do fotbalového kolotoče zpátky nepůjdu.

Přitom jste v minulé sezoně na první ligu bez problémů stačil…

Cítil jsem se v Olomouci velice dobře. Bohužel nastaly takové okolnosti, že jsem tam nemohl pokračovat.“

Zůstává ve vás hořkost, že konec v Sigmě proběhl nešťastně?

Samozřejmě. S klukama v nějakém kontaktu jsem, ale s vedením mám kontakt nulový. Ani mě to nepřekvapuje. (trpký úsměv)