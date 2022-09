Je to další váš splněný sen?

(usměje se) Něco takového jsem ani nečekal. Je to něco neskutečného. Bohužel mi radost kazí výsledek. Ale hráli jsme na Barceloně, to je extratřída a dokázali to. My jsme makali, i když některé některé situace jsme mohli vyřešit lépe.

Co vám jako první proběhlo hlavou, když jste vstřelil gól?

V první chvíli jsem byl zavařený. Ale pak jsem si říkal, že je to kontaktní gól, že tam nějaká šance je. Bohužel jsme ještě do poločasu inkasovali na 1:3 a ve druhé půli nám Barcelona dala lekci z produktivity.

Byla to i tak vaše životní branka?

Asi bych řekl, že jo.

Žádný kartáč v kabině nebyl, řekl trenér Bílek po prohře v Barceloně

Když jste dal nejrychlejší gól Evropské ligy, nechal jste si datum vytetovat. Plánujete teď něco podobného?

Popřemýšlím o tom, ale teď není čas, takže až po sezoně.

Věřil byste před zápasem, že dáte na Barceloně gól hlavou?

Góly hlavou dávat umím, v lize už jsem nějaké dal. Že se mi to povede i na Barceloně, to bych asi těžko předvídal. Ale sny jsou od toho, aby se plnily a já se vždycky snažím myslet pozitivně.

Jste první český střelec, který dal Barceloně gól na Camp Nou…

Barceloně fandím, odmalička jsem snil o tom, že si tady zahraju. Když jsem se tady byl před pár lety podívat, jen jsem v to doufal. A teď jsem tady, ještě jsem k tomu dal gól, je to něco neskutečného, ale jak už jsem říkal, výsledek mě mrzí.

Plzeň dostala na Barceloně pět gólů. Lewandowski nasázel hattrick

Barcelonu máte jako její fanoušek hodně nakoukanou. Jaký byl střet s realitou?

Očekával jsem vysokou kvalitu soupeře, ale na druhou stranu se ukázalo, že i Barcelona má nějaké slabiny, které bychom mohli v budoucnu využít. Už tady kdybychom některé situace po zisku míče vyřešili lépe, mohl zápas dopadnout malinko jinak.

Nemůže tahle porážka negativně zapůsobit na tým?

Myslím, že spíš naopak. Je to motivace do příštích zápasů, abychom se ukázali v lepším světle, než tomu bylo tady.