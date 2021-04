Zlatá kráva Bandaska se v Riegrově ulici zákazníkům poprvé otevřela ve čtvrtek 1. dubna. „Spousta lidí nám říkala, že jsme blázni, když si v době, kdy řada podnikatelů zavírá, otevřeme hospodu, ale my už jsme otevřít museli. V prosinci 2019 jsme podepsali nájemní smlouvu a v březnu 2020 nám otevření překazil covid. Takže rok platíme nájem a nic z toho. Nechtěli jsme otevírat do doby okénkové. Chtěli jsme, aby se lidé mohli přijít podívat i dovnitř. Ale tím, že se celá situace pořád prodlužuje a stále se neví, co bude, jsme už dál nemohli čekat,“ říká spolumajitel hospody Radovan Sochor, který je šéfem minipivovaru a pivního hotelu s lázněmi Zlatá kráva a současně regionálním předsedou Asociace hotelů a restaurací ČR.

Zlatá kráva Bandaska.Zdroj: Deník/Lenka Prokšová