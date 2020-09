Když je řeč o žánrech, přiznává, že skupina široce zasáhla do všech možných žánrů. „Co se nám chce zprznit, to zprzníme, protože nás to baví. A některé písničky si o to samy říkají,“ směje se. Na profilu skupiny na stránkách Bandzone si tak můžete poslechnout písničky, jako jsou třeba Papoušek Kakadu, Vilém peče housky nebo Malovaný džbánku, avšak v bigbeatovém hávu.

„Když se mě někdo ptá, jak vlastně ta písnička ve finále vypadá, odpovídám po cimrmanovsku: Skladba dostála spousty změn,“ krčí rameny Sochací.

Zdroj: archiv skupiny Przeň