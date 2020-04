Na západ Čech přišel po exotickém angažmá v Íránu. „Tam to bylo s kvalitou horší. Dobré jsou jenom dva tři kluby, z toho jeden je nároďák,“ popisoval po příchodu do Plzně Ivančev, který předtím platil za světoběžníka. Většinou nikde nevydržel víc než sezonu; hrál za Suboticu, Zrenjanin, Čačak, CZ Bělehrad, bosenský Čelik Zenica i islandský Selfoss. Až v Plzni vydržel pět let a jen v mateřském klubu byl déle, avšak o pouhý rok. „I na hřišti jsem se s klukama poměrně brzy porozuměl. A když se náhodou vyskytl problém, vždycky někdo uměl anglicky,“ mrkl se svým šibalským úsměvem.