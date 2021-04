I ona však teď zažívá období nejistoty, čas s covidem se podepsal i činnosti spisovatelů. „Jindy už jsem touto dobou věděla, co budu ten rok psát, byly dané ediční plány, uzávěrky a podobně. Teď to tak nefunguje, nikdo není schopný říct nic jasného. Zatím nevím, co letos budu psát, i když v hlavě nějaké projekty mám. Lidé sice pořád čtou, ale spíš na doporučení, kupují se víc starší a známé věci, klasiky. Možná u novinek potřebují, aby si je mohli prolistovat a to teď nejde,“ rozebírá Ciprová současnou situaci, která ovlivnila i její další velkou lásku.

Už v roce 1999 totiž založila Divadlo Maebh, v souboru je herečkou, režisérkou i autorkou několika her. „Jako spisovatel přece jen můžu psát do šuplíku, čekat a věřit, že to bude dobré. V divadle ale vůbec nevíme, kdy se objevíme na jevišti, už loni v červenci jsme zastavili i zkoušky na dvě premiéry. Myslím, že v souboru nejsem jediná, která už si nepamatuje ani slovo, ta práce přišla úplně vniveč. Chybí mi energie, kterou mě divadlo nabíjí, vůbec si nedokážu a ani si nechci představit, co prožívají profesionální herci,“ říká smutně žena, která je také nadšenou sportovkyní.

Plzeňská spisovatelka Oldřiška Ciprová je také zakládající členkou Divadla Maebh.Zdroj: archiv O. Ciprové