Panenky milovala už jako malá. Po škole začala pracovat jako elektrikářka, poté v oblasti IT a chvíli i jako obchodní zástupkyně. Celý život ji to však táhlo k panenkám. „Dnes se živím tím, co mě baví. Panenky opravuji, prodávám a šiji jim oblečky. Exponáty vozím po výstavách po Česku i Slovensku,“ uvádí Havlová, která o panenkách vydala i knihu.

Muzeum panenek Purkyňova ulice.Zdroj: Deník/Lenka Prokšová