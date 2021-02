Hokej vyměnil po konci kariéry za cvičení.Zdroj: Josef Roubal

Hokej vyměnil po konci kariéry za cvičení. „Posilovna a trénink celkově mě chytil v době, kdy jsem to už “nepotřeboval”. To znamená po skončení hokeje. Začal jsem dělat to, co jsem chtěl já a ne to, co jsem musel dělat. Další z důvodů byl ten, že jsem po dlouhém zranění musel se sebou něco dělat, protože má postava úplně neodpovídala tomu, co bych chtěl,“ říká o své nové zálibě nýřanský rodák.