Minulý víkend Kryštof Kozač absolvoval svoji první velkou mezinárodní akci. Českou republiku reprezentoval na Evropském poháru ve vrzích a hodech v chorvatském Splitu, kde skončil dvanáctý výkonem 66,87 metru. Kozačovým osobním rekordem je 70,91 metru na loňském mistrovství ČR do 22 let. Svěřenec trenéra Davida Sekeráka usiluje o limit na červencové mistrovství Evropy do 23 let. „Na republikovém mistrovství jsem hodil přes sedmdesát metrů. Na Evropu je B limit 72 metrů a A limit 74 metrů. Pokud se kvalifikuji, tak bych chtěl na ME do finále,“ vyhlásil Kryštof Kozač.

Kryštof Kozač (dole vlevo)Zdroj: archiv AK Škoda Plzeň