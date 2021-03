Sochař Petr Šťastný vyřezal z ledu například žirafu, chameleona nebo tučňáka.Zdroj: Deník / Lenka Prokšová

Co z ledu nakonec vznikne za zvířata, si sochaři volí sami. „Většinou vyrábíme zvířata robustní postavy. Obecně se nejlépe vyřezávají objemná zvířata, jako například hroch nebo medvěd. Počasí nám přeje – je pod nulou, takže pro vyřezávání máme skvělé podmínky. Můžeme se tak pustit i do odvážnějších počinů, jako například do zvířete s tenčími nožičkami a podobně. Nicméně v případě, kdyby bylo nad nulou, bylo by to nebezpečné. Led by rychleji odtával a socha by se mohla celá zhroutit nebo poničit,“ říká.