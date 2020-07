Zdroj: Archiv Luboše Zeleného

"Houby sice rostou, ale pořád hodně daleko od sebe. Není to tedy zatím tak, že bychom šli do lesa a nasbírali plný košík. Ale určitě se už dají najít, jenom to nejsou ještě takové ty pravé houbařské žně, na ty si pár dní počkáme," říká mykolog Zelený s tím, že v nedávné době začaly růst v Brdech hřiby kováři, objevují se podle něj ale už i smrkové hřiby nebo různé druhy holubinek.