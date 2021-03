Eva Rádlová ze Zbůchu strávila za katedrou neuvěřitelných 50 let svého života.Zdroj: archiv E. Rádlové

Do školy docházela pravidelně ještě dlouho poté, co měla nárok na starobní důchod. Říká, že práce učitelky je sice často náročná a vyčerpávající, ale ji osobně naplňovala, cítila v ní uspokojení a do důchodu se jí prostě nechtělo. Navíc vnoučata odrostla, zahrádku z větší části, až na její květinové záhonky, obstarával manžel, nebylo proč opouštět to, co ji baví. Nebýt doby covidové, možná by u svého oblíbeného zaměstnání ještě nějaký rok vydržela, ale nepříznivá situace ji dovedla k rozhodnutí, že je čas skončit.