„Srdcem se asi cítím pořád na Moravě, ale už ten pocit není takový jako po přestěhování. S Plzní jsem se sžil a momentálně určitě nemám plány na návrat. Líbí se mi, jak je uchopena kultura městem i krajem, je to úplně někde jinde, než v jiných částech republiky. Nebo jak se modernizuje doprava, to jsou věci, které člověk pozná v každodenním životě. A Plzeň mám rád jako takovou, hlavně centrum, kde trávím nejvíce času. I když v noci to je čím dál tím horší, to mi trochu vadí,“ říká mladý hudebník o svém vztahu k regionu.

Zdroj: archiv M. Müllera