V Plzni se už zabydlela. „Asi osm let jsem před tím bydlela v Praze a je to příjemná změna. Líbí se mi plzeňská architektura, parky, město je klidnější. Ale mám štěstí, že mám dobré kolegy, kdybych byla v divadle, kde se necítím dobře, mohlo by město být nejkrásnější na světě a stejně by to nebylo ono,“ pochvaluje si Ballayová.