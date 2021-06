Pokud by to situace dovolila, objížděl by teď Juha školy s projektem High Vibes, který upozorňuje na nebezpečí šikany. „Jsou to v podstatě takové výchovné koncerty, teď jsou samozřejmě zastavené. Kromě toho ale pracuji na svém sólovém projektu, kdy hraji buď sám, nebo s cellistkou Karolínou Koreckou. Využívám při něm hodně efekty, do kterých jsem blázen, v repertoáru jsou většinou zatím převzaté písně na pomezí rocku a blues, které ale upravuji ke svému obrazu. Rozdělaných teď mám i několik vlastních písniček, spíš v rockovějším duchu. A spolupracoval jsem opět i s Michalem Šindelářem, který teď točil desku Jak přichází sny. I když už spolu nekoncertujeme pravidelně, pořád spolu rádi hrajeme, skládáme a točíme desky, my dva si prostě sedíme,“ říká o vztahu s dlouholetým spoluhráčem.

Kytarista Martin Zakkiss Juha s Michalem Šindelářem.Zdroj: Martin Zakkiss Juha