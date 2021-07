A ačkoli pojem maker vznikl v zahraničí, on je přesvědčený o něčem jiném. „Myslím, že maker ve své podstatě vznikl v Česku. Lidé tu vždy byli schopni leccos vytvořit, vyrobit, opravit si. Dneska to však komerce trochu zabíjí, lidé si leccos koupí a nepřemýšlejí už nad tím, jak jednotlivé věci fungují, nemají snahu to lépe poznat. Je to strašná škoda, tvořením lidé přijdou na řadu věcí,“ říká o makerství.

Josef Poklop na festivalu Maker Faire v Plzni.Zdroj: Deník/Zdeněk Sequens