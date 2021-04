Dušan Künstner hraje skoro již pět let fotbal za divizní Senco Doubravka, kde se postupně během let vypracoval v klíčového hráče. Předností šikovného štírka je také velká univerzálnost, kdy dokáže nastoupit ve středové řadě nebo na kraji obrany. Bohužel v poslední době jsou nižší fotbalové soutěže stopnuty kvůli koronavirové epidemii a od října tak nemohl zasáhnout do žádného utkání.

Zdroj: Archiv