Dlouhodobě skvělé výkony vynesly Karlu Šmídovi pozvánku do reprezentace před mistrovstvím světa 2021. Premiérový kemp zažil v 27 letech na konci loňského roku. Odchytal i čtvrthodinu přátelského zápasu proti Slovensku. "Pro mě je velkou ctí reprezentovat," říkal před odjezdem na soustředění v Zubří. Byl dodatečně nominován na světový šampionát v Egyptě, ale Češi do dějiště mistrovství neodletěli kvůli velké nákaze onemocnění covid-19 v národním týmu. "Nedá se nic dělat, je zbytečné se tím trápit. Mrzí mě to, ale jsem s tím smířený a musím to brát tak, jak to je,“ popsal pocity Karel Šmíd.

Zdroj: chf.cz / Alžběta Stanovská