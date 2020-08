Zajímavý příběh nabízí projekt Petr Novák Forever, se kterým nedávno zahájil koncertní šňůru po republice. „Vznikl tak, že našeho kytaristu Luboše Muchnu oslovil starosta obce Hlince u Dolan, kde opravují kostel, jestli by nevymyslel nějaký program pro lidi. A on přišel s tím, že bychom mohli udělat písničky Petra Nováka trochu jinak. To bylo v roce 2014, původně jsme si mysleli, že to bude jednorázová akce. Ale přišli další lidi, jestli bychom to nechtěli zahrát i jinde. Před třemi lety jsme tak absolvovali první turné, když bylo dvacet let od jeho Novákova úmrtí, letos pro změnu připomínáme jeho nedožité 75. narozeniny. Ohlasy jsou na to skvělé, máme z toho radost,“ těší Bláhu.

Zdroj: archiv J. Bláhy