Zdroj: archiv Jana Lukeše

Při soupeření o klíč musel změřit síly s účastníky například z Kanady, Švédska, Norska či Slovenska. „Bylo to těžké, většinou jsem se jen bránil. Ti lidé neuměli šermovat a zranit jsem nikoho nemohl. Ale jednou šel proti mně nějaký švédský zápasník a ten se na mě ve snaze získat klíč rovnou vrhl, zalehl mě a bušil do mě pěstmi. Tak to musel režisér stopnout,“ směje se teď už při vzpomínce na horkou chvilku. Vedle piráta představoval i další postavy, soutěžící pak museli hádat jaké. „Střihl jsem si tak třeba i Ledovou královnu,“ vzpomíná.