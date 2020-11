Podle Strakové je kastrace koček velice důležitá. „Lidé kolikrát s kočkami nehumánně zacházejí. Topí koťata, píchají je do očí, zkrátka ta zvířata strašně trápí. Proto by se měly kočky rozhodně plošně kastrovat v každém městě. V Plzni to funguje dobře, kastrace váznou spíše na vesnicích,“ vysvětlila Straková s tím, že nedávno převzala kočku a kocoura, kteří byli v opravdu špatném stavu. „Kocourek přišel o oko, kočička o obě. Je to velice smutný případ. Byli odebráni veterinářem pro týrání a špatné zacházení,“ sdělila.

Zdroj: Deník / Barbora Hájková