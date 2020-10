Tomáš Buchta (číslo 5) patří do kádru reprezentace do 21 let, ale už nakoukl do seniorského národního mužstva. Nedávný kemp hodnotil pozitivně, protože mohl trénovat se skvělými hráči. „To mně dává motivaci dál na sobě pracovat. Doufám, že mě to někam posune,“ věří Buchta. "Musím říct, že Buchta a další mladíci ukázali, že mohou z fleku nastoupit za národní mužstvo," uvedl po reprezentačním soustředění trenér Tomáš Neumann. Pokud to situace s ohledem na pandemii koronaviru dovolí, tak českou reprezentaci v listopadu čeká barážový dvojzápas s Chorvatskem o postup na mistrovství světa. „Když mě trenér nominuje, budu rád. Pokud ne, tak pořád jsem mladý a šance určitě přijde,“ řekl futsalista Plzně.

Zdroj: futsal.cz