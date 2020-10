"Chtěl bych, aby útulek stále nacházel dobré duše, které jsou ochotny brát si pejsky z útulku. Bez nich by totiž naše práce neměla smysl. Přeji našemu útulku do dalších deseti let úspěch, hodně peněz, veselé pejsky a dobrou náladu našemu personálu," uzavírá.

Zdroj: Deník / Zdeněk VAIZ