Ještě krátce před listopadem 89 mohl Törr zase hrát a hned po převratu přišel velký Koncert pro všechny slušný lidi. „Tam bylo několik desítek tisíc lidí, velký byl také dvojkoncert na Slovensku, tam nás nechtěli pustit z pódia,“ ohlíží se za dobou, kdy si fanoušci užívali svobody a možnosti chodit na metalové koncerty. Ostatně desky se zaměřením na tvrdou hudbu a mezi nimi i ty od Törru se držely na špici prodejních žebříčků. „To je ale minulost a já se nerad do ní vracím, žiju tím, co je tady a teď. Jak zpíval Aleš Brichta – co bylo, bylo, vždyť život jde dál,“ pokračuje.

Zdroj: archiv D. Švarce