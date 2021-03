V rodinné firmě, kterou vlastní spolu s otcem, tráví dnes celé dny. „Na plný úvazek se věnuji firmě a do toho závodím. Abych závodění fyzicky vydržel, musím k tomu samozřejmě posilovat, jezdit na kole a běhat, ale to nejsou koníčky, to je prostě povinnost. Všechny sny, které jsem okolo rallye měl, jsem si už splnil, a dokonce je i překonal. Tenhle sport je především o financích a o prosazení se. S mým spolujezdcem se nám na začátku podařilo prosadit a dostat pod křídla sponzorů. Jsme osminásobnými mistry České republiky v rallye, což se asi dodnes nikomu jinému nepovedlo. Můj asi největší cíl, co teď mám, je udržet se co nejdéle v české špičce,“ dodává závodník.

Posádka Václav Pech (vpravo) a Petr Uhel se raduje 12. července 2020 z výhry v cíli Rallye Bohemia v Mladé Boleslavi.