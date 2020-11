„Začínal jsem ve 14 letech amatérským divadlem, to byla ještě převážně činohra. Podával jsem si i přihlášku na DAMU, ale nevzali mě. Po vojně jsem už nastoupil do Alfy jako technik, chtěl jsem mít na další přihlášku trochu vylepšený profil, že se zajímám o divadlo,“ usmívá se při vzpomínkách na období, které ho nakonec do Alfy přivedlo nastálo. Než se totiž stihl ke studiu opět přihlásit, nabralo vše jiný směr. „Seběhlo se to strašně rychle. Dostal jsem první nabídku na roli, druhou, pak už i větší. A nakonec jsem nastoupil do souboru jako právoplatný člen souboru a učil jsem se za pochodu,“ ohlíží se dál za svými začátky.

Zdroj: archiv P. Borovského