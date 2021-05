Jana zajímá vše mechanické. Proto pokud se mu poštěstí sehnat staré historické hodinky, neváhá ani chvíli. Zatím má ve své sbírce jen pár exponátů, ale jejich strojky ho fascinují. Přestože zatím nenašel odvahu do nich sám sáhnout, nemá na to prý ani trpělivost ani dostatečný cit v rukách, vzdát by se jich už nikdy nechtěl. Naopak kdokoliv z přátel a známých by se chtěl zbavit klasických starých českých "primek" či ruských "poběd", Honza jimi nepohrdne a rád svoji sbírku rozšíří. Na otázku, co by si přál vám odpoví, že by rád objevil nějaký unikátní starý objektiv a rád by vyfotil povedenou sérii fotek, která by všechny odborníky i laiky překvapila svojí unikátní kresbou.

Jan Šroubek z Nekmíře je nadšený amatérský fotograf.Zdroj: archiv J. Šroubka