Ceny pro vítěze hudební ankety Žebřík.Zdroj: Radka ChlupsováNominace na vítěze svého 29. ročníku už zná hudební anketa Žebřík. Nejvíc jich díky fanouškům získala v prvním kole Anna K., která má šanci na vítězství ve třech z devíti kategorií. Vedle zpěvačky roku je mezi pěti nejlepšími s písní Na malou chvíli také v kategorii skladba a videoklip roku.

Dvě šance na konečný úspěch má Lenny, počítá-li se i její duet s Marpem, dále David Koller, Marek Ztracený, Miro Žbirka a kapely Monkey Business a Tata Bojs, které figurují mezi nejlepšími mezi skupinami a díky svým podzimním nahrávkám také v kategorii Album roku.

„Živá kultura trpí a skomírá, ale nahrávek, videoklipů nebo streamovaných koncertů přinesl loňský rok celkem dost, takže fanoušci mají v nominacích z čeho vybírat. Zrušit jsme se rozhodli jen donedávna oblíbenou recesi pod názvem Průser roku, která podle nás v těchto dobách postrádá smysl, a raději dáme o to větší prostor pozitivním událostem, povedeným počinům a jejich tvůrcům,“ uvedl k nominacím ředitel Hudebních cen Žebřík Jarda Hudec z pořádajícího magazínu iReport.

Přehled nominovaných

Skupina: Lucie, Mňága a Žďorp, Monkey Business, Poetika, Tata Bojs. Album: Skyline – Electricity, Monkey Business – Freedom On Sale, Tata Bojs – Jedna nula, Michal Hrůza – Světlo do tmy, Fast Food Orchestra – Vezmu tě s sebou. Skladba: Lenny a Marpo – Easy, Klára Vytisková feat. Lake Malawi – Gold, Anna K. – Na malou chvíli, Škwor – Už je to tak dávno, Mandrage – V pokoře. Videoklip: Lucie – Chtěli jsme lítat, Like-it – Křídla, Anna K. – Na malou chvíli, David Koller – Planeta bez paměti, Kateřina Marie Tichá – Sami. Zpěvák: Dan Bárta, David Koller, Marek Ztracený, Miro Žbirka, Tomáš Klus. Zpěvačka: Aneta Langerová, Anna K., Barbora Poláková, Ewa Farna, Lenny. Objev: 7krát3, Adolfeen, Deaf Heart, Karin Ann, Nelly. Akce: Letokruh, Marek Ztracený – 02 Arena Praha, Monster Meeting, Praha Září, Rock for People. Film: 3Bobule, Havel, Meky, Šarlatán, V síti.

O vítězích Žebříku mohou fanoušci hlasovat do 28. února 2021, kompletní nominace najdou na webu www.anketazebrik.cz. Vyhlášení výsledků je plánované na 21. května do plzeňského areálu DEPO2015. Společně s letošními vítězi převezmu sošky z dílny Václava Česáka i nejlepší z minulého ročníku, jehož slavnostní večer musel být zrušen.

Moderování finálového večera se ujmou Marek Taclík a Žofie Dařbujánová. Koncertně se představí např. Miro Žbirka, Anna K, John Wolfhooker, Michal Prokop s Framus Five, Marpo & TroubleGang a další.