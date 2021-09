„Všechno špatné je k něčemu dobré. Tím, že jsme Žebřík nemohli vyhlásit ani loni, ani v první polovině tohoto roku, se všechno nakumulovalo do jednoho data. V pátek tedy budeme mít unikátní příležitost prezentovat to nejlepší na naší scéně za celé dva roky," konstatoval ředitel Hudebních cen Žebřík Jarda Hudec

Program proto bude hodně nabitý a začne v 19. hodin, vstup bude umožněný půl hodiny předem. „Intro obstará DJ Friky, hned potom přijde ostrý koncertní start, kdy vystoupí Anna K,“ uvedl Hudec k pátečnímu večeru. Po ní vystoupí se svými sety Miro Žbirka, Michal Prokop a Framus 5, John Wolfhooker a Marpo s Troublegangem. Prostor mezi koncerty vyplní předávání cen v devíti kategoriích, do Plzně by přitom měla přijet většina oceněných. „Hlavní program skončí v jednu v noci, poté bude následovat after party,“ popsal další z organizátorů Petr Choura. Přesný časový harmonogram bude zveřejněný na anketazebrik.cz

Michal Prokop a kapela Framus 5 na Žebříku pokřtí novou desku Mohlo by to bejt nebe. „V Plzni a okolí jsme zatím neměli možnost ji představit. Do čtyřicetiminutového setu se pokusíme nacpat jak průřez naší tvorbou, tak i několik písní z nového alba,“ řekl Prokop

Koncerty budou probíhat v autobusové hale, hudební fanoušci ale budou moci využít také nádvoří v Depu. „Tím, že se Žebřík poprvé nekoná v časném jaru, využijeme i venkovní plochu, což dá lidem možnost rozprostřít se do většího prostoru. Venku pak bude možné hudební produkci sledovat na obrazovce,“ doplnil Choura.

Pro návštěvníky platí současné podmínky pro vstup na kulturní akce, v případě potřeby bude možné se na koronavirus nechat otestovat na místě.

Vstupenky jsou v prodeji na webu ankety za 490 korun, VIP pass stojí 990 korun. „V prodeji budou za stejnou cenu i na místě. I když bychom měli důvody cenu zvýšit, rozhodli jsme se ji nechat,“ dodal Hudec s tím, že v platnosti zůstávají i vstupenky koupené na předchozí termíny, kdy se měl Žebřík uskutečnít.

Hodinový záznam z vyhlášení odvysílá ČT Art 24. září.