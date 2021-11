Řinčí meče, muž probodnutý kůlem chrčí a z úst mu teče krev, další bojovník zasažený šípem padá z několikametrové výšky. U Knižské skály nedaleko Řenčí na jihu Plzeňska se právě odehrává lítá bitva, která je vrcholem historického filmu. Natáčejí ho mladí nadšenci v čele s režisérem Leošem Kastnerem. Pomocnou ruku jim podala velmi známá osobnost – na place jim dnes asistuje Horst Burbulla.

Pokud vám jméno tohoto polského rodáka nic neříká, pak vězte, že tento muž dostal filmového Oscara za technologie. Jím vynalezený kamerový teleskopický jeřáb byl poprvé použit pro film Stevena Spielberga Dobyvatelé ztracené archy, teď díky němu točí např. akční scény neméně slavný James Cameron při pokračování kasovního trháku Avatar.

„Domluva s Horstem Burbullou byla pro nás obrovským štěstím,“ neskrývá nadšení Kastner. Pochvaluje si, že nositel prestižního ocenění pomohl tvůrcům se záběry a projevil přitom duši umělce, který má svoji vizi. Smeká i před tím, že Burbulla asistoval při instalaci dvoutunových jeřábů ve složitém lesním terénu. „Tahal sem fošny. Takový velký manažer a pomáhal při rasové práci, to je neuvěřitelné. Je to skvělý člověk,“ chválí režisér.

Dvouleté přípravy

Přiznává, že než vůbec začalo samotné natáčení, museli tvůrci urazit dlouhou cestu. Jen příprava kulis, kostýmů, jednání s historickými družinami a další nezbytné kroky včetně shánění financí trvaly dva roky. „V hlavní roli uvidíte Jakuba Chromečka, známého například z televizního seriálu Horákovi. Celkově se filmu účastní zhruba stovka komparzistů, většina z šermířských družin,“ líčí Kastner.

Jedním z účinkujících je Václav Šístek ze šermířské skupiny Invictum. Právě absolvoval několik bojových scén za sebou, ale to mu dle jeho slov nevadí. „Když jste v zápřahu, tak je to v pohodě, nejhorší jsou prostoje. Dvě hodiny jen sedět a čekat, to je na tom to nejhorší. Ale už to známe, není to naše první natáčení,“ směje se.

Pomáhají historici

Natáčením vrcholné scény práce filmařů nekončí, kamery ještě dostanou zabrat. „Ještě nás čeká tak půl roku natáčení,“ odhaduje Kastner. Diváci by podle něj měli vidět Zbojníka ve druhé polovině příštího roku.

Děj filmu se odehrává na konci třináctého století, kdy po smrti Přemysla Otakara II. zemi drancoval Ota Braniborský a k lidu se dobře nechovala ani česká šlechta. Hlavním hrdinou je Oldřich ze Sukořína, který se ve filmu vrací na Plzeňsko po sedmi letech, kdy bojoval proti muslimům během Deváté křížové výpravy.

Jednou z tragických událostí, které se v té době staly, bylo vypálení kláštera Chotěšov. K přepadení se na straně obránců připletl i Oldřich. Zachránil odtud dívku Annu z Krašova, do níž je zamilovaný. Společně s ní utekl a usídlil se u Knižské skály společně s vesničany, které tam dohnalo plenění. „Jde o historickou osobností, ale jeho osud a charakter jsou smyšlené,“ prozrazuje Kastner, který příběh nejen režíruje, ale i napsal.

Se spolupracovníky chce, aby byl Zbojník historicky co nejvěrnější. Pomoci mají odborníci. O kostýmy a bojovou choreografii se stará vedoucí skupiny historického šermu Invictum Vojtěch Vrobel. Michal Tejček z Domu historie Přešticka poradil, jak ve středověku vypadal (již neexistující) starý přeštický kostel i jaký byl vzhled hradu Roupov. K vykreslení atmosféry doby pak pomohl Josef Žemlička, autor několika knih o Přemyslovcích.