Přehlídka komedií nazvaná Kulturní léto 2023 se bude konat od 20. do 22. června v parku Zámku Štěnovice. Vystoupí tam známí umělci jako například Mahulena Bočanová, Nela Boudová, Daniela Šinkorová, Martin Zounar, Martin Kraus.

Majitel štěnovického zámku Pavel Šindelář | Foto: Pavel Šindelář

Kulturní léto ve Štěnovicích 2023Zdroj: se svolením Pavla ŠindelářeOdehrají hry Velké lásky v malém hotelu, Dva nahatý chlapi a Žena, která uvařila svého manžela. „V srpnu chystáme koncert Bohuše Matuše, který zde oslaví své 50. narozeniny. Snažíme se, aby se zámek stal místem setkávání, oslav a kulturních akcí, a to jsem před třemi roky ani nevěděl kde Štěnovice jsou,“ říká majitel zámku Pavel Šindelář, milovník kultury, historie a podnikatel s nábytkem.

Cítíte se jako zámecký pán?

Spíš jako zámecký údržbář, protože si děláme veškerou údržbu sami a do toho ještě rekonstruujeme a opravujeme.

Jak jste se na zámku ocitl?

Před třemi lety jsem si všiml inzerátu, že je na prodej. Jeli jsme se sem podívat, a když jsem si představil, co nás čeká, spoléhal jsem na otce, kterého jsem jako technika vzal sebou, že mi to rozmluví. Ale on řekl, ať se vůbec nerozhodujeme a jdeme do toho. Je tu velmi mnoho práce. Ale nestěžuji si, miluji památky kulturu. a žije se nám tady moc dobře. Zámek, který před třemi stovkami let nechala v barokním stylu postavit Marie Rozina ze Schirndingu, jsme koupili v roce 2021 sice v obyvatelném stavu, ale potřebuje velké množství oprav. Naštěstí hodně pomáhá Plzeňský kraj, naši památkáři, ministerstvo kultury. Bez jejich finanční podpory bychom zámek dohromady nedali. Teď třeba zatéká do střechy a bojím se o nádhernou fresku Františka Julia Luxe, která je na stropě.

Jaké opravy vás letos čekají?Letos už jsme stihli zámek kompletně odvlhčit, což bylo nejzásadnější. Ještě nás čeká další etapa výměny oken a také výměna části střechy v hospodářském dvoře, kam také zatéká. Kvůli festivalu právě dokončujeme rekonstrukci spodní kuchyně.

Letos jste se pustili do pořádání kulturního léta. Co vás k tomu vedlo?

Máme hodně přátel ze showbyznysu, kteří k nám rádi jezdí. Moc se jim tu líbí. A prý se jim tu velmi dobře spí. Večer si něco ugrilujeme a do noci povídáme, a z toho všeho vzešel nápad, že bychom na zámku mohli pořádat vedle svateb a oslav i kulturní akce. Loni měla u nás šansonový koncert Světlana Nálepková a letos jsme připravili kulturní léto a v běhu je příprava narozeninového koncertu Bohuše Matuše. Když mi to čas dovolí, tak zde dělám prohlídky pro školáky místní základní školy. Už nás navštívily stovky dětí a musím říct že jsem byl nadšený z jejich zájmu a také vědomostí . U nás úplně zapomněly na mobily iPady, iPody a společně si to tady vždy užijeme. Do budoucna bych chtěl zpřístupnit zámek veřejnosti více, ale až bude po opravách. Nyní je možnost pronajmout si zámecký park a část přízemí na konání svateb oslav a nebo navštívit nějakou kulturní akci.

Kolik lidí se k vám na kulturní léto vejde a budou si moci koupit lístky přímo na místě?

Kapacita je pouze 450 lidí a tak vstupenky docela rychle mizí. Jsou k dostání na Plzeňské vstupence. U zámku před představením se prodávat bohužel nebudou.

Budou mít lidé kde zaparkovat?Neměl by to být problém, použít mohou parkoviště u firmy Streicher nebo na volném prostranství u ubytovny v blízkosti zámku. Vše bude značené.

Získáte díky zmíněným kulturním akcím finance na opravu zámku?

Náklady jsou tak obrovské, že rozhodně ne. Řekl bych, nula od nuly pojde a budeme rádi. A to ještě máme partnery jako je firma Streicher, Vodárna Plzeň, ČEZ nebo CB Auto. Bez nich bychom kulturní léto pořádat nemohli. Pomáhá i Plzeňský kraj a mediální partneři včetně Deníku. Pořádání takových akcí je víc koníček. A věřím, že to přinese něco i místním lidem.