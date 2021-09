V sekci První úlovek Finále uvede třináct premiér či předpremiér, tři z nich se dostaly i do soutěže na festivalech v Berlíně či Benátkách. Premiérově budou navíc u nás uvedeny také všechny snímky v sekci Německého filmu.

Diváci budou moci na Finále potkat i české filmové hvězdy, do Plzně se chystají například Hynek Čermák, Daniela Kolářová, Matouš Ruml, Bára Poláková, Igor Bareš, Nela Boudová, Petra Nesvačilová a řada dalších hvězdných hostů.

Do soutěže celovečerních filmů o Zlatého ledňáčka bylo vybráno osm snímků. Vítězové budou vyhlášeni také v kategorii dokumentární film, televizní a internetový projekt – seriálová tvorba, televizní a internetový projekt – film a minisérie a studentský krátkometrážní film.

Zahajovacím snímkem 34. ročníku filmového festivalu Finále Plzeň je netradičně animovaný celovečerní film. Zachycuje život české ženy, která se rozhodne vdát do Afghánistánu. „Novinářka Petra Procházková žila v Afghánistánu léta, a tak není pochyb, že je její kniha Frišta, jež je předlohou scénáře, více než autentická,“ láká na projekci ředitelka filmového festivalu Eva Veruňková Košařová.

V Plzni začíná 34. ročník filmového festivalu Finále. Uvedena na něm bude i pohádka Myši patří do nebe. | Foto: Finále Plzeň

