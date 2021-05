/FOTO/ Na své návštěvníky zatím čeká výstava Osvobození bez svobody, která je připravená v kinosále návštěvnického centra Plzeňského Prazdroje.

Výstava Osvobození bez svobody od Paměti národa. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Po otevření provede interaktivní expozice návštěvníky příběhy z druhé poloviny 20. století od Paměti národa. Pracuje přitom se světlem, zvukem, projekcemi a rozšířenou realitou. Jednou z pamětnic je Hana Moravcová, která na vlastní kůži poznala, jaké to je, narodit se do buržoazní rodiny, Josef Hájek je naopak obyčejný dělník, jenž se zapojil do protestů proti měnové reformě v roce 1953. Josef Švajcr je pamětníkem útoku Rusů na televizní vysílač na Krašově v roce 1968, pro Jiřího Světlíka, jenž prošel komunistickými lágry, se provokace tehdejšího totalitního režimu stala celoživotním úkolem. Podobně tomu bylo u chartisty Vladimíra Líbala, který je z vybrané pětice nejmladší a vzpomíná především na dobu konce komunistického režimu.