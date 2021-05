Ten bude v Západočeské galerii vystaven od 20. do 29. května. Po tuto dobu bude možné expozici v plzeňských Masných krámech navštívit pouze s předem zakoupenou časovou vstupenkou.

Během deseti dnů se Plzeňanům naskytne výjimečná příležitost prohlédnout si originál sochy ze 14. století z bezprostřední blízkosti, neboť poté se madona vrátí zpět na vysoký oltář v katedrále sv. Bartoloměje.

„Plzeňská madona po staletí fascinuje svojí krásou, vedle svého teologického, liturgického a devočního významu rovněž otevírá prastaré téma úcty k mateřské síle přesahující v dějinách lidské kultury křesťanský kult, který tento starý význam přetvořil a dal mu mimořádný lidský rozměr,“ říká Petr Jindra, spoluautor výstavy, která potrvá do 6. června.

Z důvodu velkého zájmu veřejnosti bude možné prohlédnout si originál Plzeňské madony v uvedených dnech v prodloužené otevírací době od 10 do 20 hodin, otevřeno bude i v pondělí 24. 5. Vstupenky je možné koupit on-line na plzenskavstupenka.cz, nebo na pokladně Turistického informačního centra města Plzně na náměstí Republiky. Základní vstupné je stanoveno ve výši 120,- Kč a zlevněné 70,- Kč (senioři, děti do 15 let a držitelé ZTP). Dle současných vládních nařízení je stanoven maximální počet návštěvníků v expozici, proto jsou vstupenky časově omezeny na 30 minut.

Madona plzeňská byla v Praze objednána k roku 1384 německými rytíři, správci farního kostela sv. Bartoloměje v Plzni, patrně v souvislosti s ukončením významné etapy přestavby chóru kostela. Vytvořena byla v prostředí pražské katedrální hutě Petra Parléře v úzkém provázání s náboženskou, politickou a kulturní situací závěru vlády Karla IV. a počátku vlády Václava IV. Záhy po svém vzniku se stala inspirací pro varianty, repliky či devoční kopie, vytvářené od počátku 15. století. Již po husitských válkách byla považována za palladium města Plzně. Její kult se intenzivně rozvinul v baroku a pokračoval po celé 19. století až do čtyřicátých let 20. století. Dnes je opět obnovován. Madona plzeňská je hlavní patronkou Plzeňské diecéze a ochránkyní města Plzně.



zdroj: Západočeská galerie v Plzni