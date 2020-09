Ještě v minulém týdnu vzhledem k prostředí, kde se akce měla konat, organizátoři věřili, že nebudou mít s jejím uspořádáním problémy. Situace se však změnila tak, že veletrh museli po odložení z jarního termínu úplně zrušit.

„Epidemiologická situace se zhoršila na míru, kdy by bylo nezodpovědné pořádat akci, na kterou by přijeli lidé z celé republiky. Takovou poslední kapkou bylo, že se pozitivní testy na koronavirus objevily i v okolí lidí z pořadatelského týmu. Byl by to tedy už opravdu hazard se zdravím,“ vysvětlil důvody ke zrušení třetího ročníku plzeňského veletrhu jeho ředitel Radovan Auer.

Plzeňský Svět knihy tak potkal stejný osud jako jeho většího pražského bratříčka. „Těšili jsme se, že Svět knihy uspořádáme alespoň v Plzni v menší formě. Program byl opravdu zajímavý, ale bohužel. Snad se tedy potkáme příští rok,“ doplnil ještě Auer.

V Plzni se mělo představit téměř sedm desítek vystavovatelů.