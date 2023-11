Václav Žákovec je oblíbeným hudebníkem a zpěvákem, který absolvoval tisíce vystoupení převážně v Plzeňském kraji. V neděli 12. listopadu oslavil 75. narozeniny, ale stále neúnavně koncertuje. Položili jsme mu několik otázek.

Václav Žákovec oslavil 75 let | Foto: archiv V. Žákovce

Jaké byly vaše začátky a jak poté pokračovala vaše muzikantská kariéra?

V dětských letech jsem se učil hrát na akordeon v LŠU Kaznějov. Koncem 60. let minulého století už jsem účinkoval se svojí malou kapelou. Od roku 1970 jsem hrál v tanečním orchestru Ladislava Pícla, nejprve na akordeon, později na elektrofonické varhany a také už jsem zpíval. Po jeho odchodu ze zdravotních důvodů jsem převzal vedení kapely, tehdy desetičlenné. Postupně se snížil počet hráčů na pět hudebníků a zpěvačku a tak funguje orchestr dodnes. V roce 1997 jsem ukončil pracovní poměr v ZKZ Horní Bříza a začal se věnovat hudební činnosti profesionálně.

Václav Žákovec oslavil 75 letZdroj: archiv V. Žákovce

Vedle kapely ale vystupujete také jen jako duo…

Ano, zpěvačka Anna Volínová bydlí v Horní Bříze a zpívá s mým orchestrem od roku 1983. Většinu akcí však zajišťujeme pouze ve dvou za doprovodu keyboardu Yamaha. Za více než 30 let existence našeho dua jsme dokonale sezpívaní a koncertování nás stále baví.

Kde účinkujete a s jakým repertoárem?

Všude, kam nás pozvou a nabídek je stále hodně. Hrajeme převážně pro starší publikum, ale také myslivcům, hasičům, rybářům i na obecních či firemních akcích nebo na soukromých oslavách. Repertoár je složen z českých písniček a to jak lidových, tak ze skladeb pop-music. Za ta léta jsme nahráli řadu hudebních nosičů – původně magnetofonové kazety, později CD a naše nahrávky vysílá i televize Šlágr. Zpracoval jsem například autorská CD z tvorby skladatelů Josefa Poncara a Jaroslava Hájka.

Kdo je vaším hudebním vzorem či oblíbeným zpěvákem?Jednoznačně Karel Gott – to byl opravdu mimořádný interpret, kterému se současní zpěváci nemohou rovnat.

V diáři máte na prosinec dvacet vystoupení, za rok jich je zhruba 200. Jak to zvládáte?

Je to spousta hodin práce. K účinkování patří také doprava autem a ozvučení akce, což musím zajistit a samozřejmě příprava a zkoušky. Po koncertu se vždy rád vracím do svého domu v Dobříči. Jsem od roku 1972 šťastně ženatý a podpora manželky je důležitá, někdy jede na vystoupení se mnou. Od syna a dcery mám čtyři vnoučata a dvě pravnučky, ze kterých mám radost.

A plány do budoucna?

V mém věku je největším přáním udržet si zdraví, což se nedá plánovat, ale je možné to ovlivnit. A pokud bude stále zájem o naše vystoupení, chci koncertovat dál.