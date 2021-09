Předprodej vstupenek už je spuštěn na www.goout.cz, a to s velmi příznivými cenami. Vstupné na jednotlivé projekce činí 80 Kč pro dospělé a 50 Kč pro studenty. „Ceny stále zůstávají divácky příznivě nastavené. Pokud diváky zaujme více bodů programu, určitě doporučuji zakoupit akreditaci na celý festival,“ komentuje další nabídku výkonný ředitel festivalu Václav Martinovský.

Slavnostní zahájení ve čtvrtek 30. září doprovodí české premiéry dokumentů o ultramaratonských běžcích – Igor Bazala a Najdem odvahu. Spolu s nimi do Plzně dorazí i režisér Viliam Bendik a také hlavní aktér 82letý Igor Bazala, aby zodpověděli otázky diváků.

Od 30. září do 2. října bude totiž plzeňský areál opět hostit festival cestovatelských filmů International road movie festival (IRMF). Kromě nespočtu českých premiér a filmových delegací bude na diváky čekat i projekce z původní 35mm filmové kopie.

