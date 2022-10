V české premiéře pak bude uveden Ellingtonův Sacred Concert pro soprán, sbor a big band. Sólový part zazpívá vynikající Petra Brabencová v doprovodu smíšeného pěveckého sboru Armonia, jehož sbormistry jsou Alena Vimrová a Jan Fraus. Jazz bez hranic Big band, sestavený z nejlepších českých jazzmanů, pak bude řídit Dalibor Bárta.

Ellington se dostal k chrámové tvorbě až v pozdním věku, kdy byl požádán, aby vytvořil hudbu pro velkolepé turné, které zahrnovalo všechny významné katedrály v USA. Koncem 60. let minulého století tak postupně vznikly tři sakrální koncerty. Jak je však jazzmanům vlastní, jednotlivé části koncertů se časem promíchaly a improvizovalo se i ve sborovém pojetí. Pro budoucí interprety tak bylo dost problematické se vůbec dopracovat k originální sestavě. V roce 1993 ale známý dánský big band leader Peder Pedersen a zakladatel slavného evropského sboru Tritonus John Hoybye vytvořili skvělé aranžmá, které zahrnuje to nejlepší ze všech tří koncertů. "Právě to v Novém divadle v produkci Jazzu bez hranic ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla zazní,“ uvedl k nedělnímu koncertu dramaturg festivalu Jazz bez hranic Ivan Slabý.

Večerem bude provázet Aleš Benda.