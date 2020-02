Deník o akci informoval ředitel hudebních cen Žebřík a šéf magazínu iReport Jarda Hudec, který ceny vyhlašuje.

Žebřík je vlastně hudební anketa. Můžete ji představit? Popřípadě uvést, kolik fanoušků v ní hlasuje?

Hlasuje v ní obvykle až deset tisíc respondentů. Nám ale nejde tak o počet hlasujících, jako o to, aby to byli opravdoví hudební příznivci, kteří hudbu intenzivně sledují a dokážou se k ní zasvěceně vyjádřit. Což se každoročně projevuje ve výsledcích ankety. Hlasování, nominace atd. tedy probíhají výhradně na webu www.anketazebrik.cz nebo na stránkách pořádajícího hudebního magazínu iREPORT.

Slavnostní vyhlášení ankety Žebřík k Plzni patří od samého začátku. Jaké bude to letošní?

V posledních letech se nám daří zajistit ty koncertní účinkující, kteří loni vyhráli. Letos to bude např. úřadující Skupina roku –nejen podle Žebříku, ale získali i Cenu Anděl – a nebo rapper Marpo & TroubleGang, ti loni přebírali cenu za Akci roku. V tomto případě půjde o naprosto exkluzivní show, neboť Marpo na jaře koncertuje jenom na Žebříku a pak až v červnu na velké show v pražském Edenu! Podobně exkluzivní punc bude mít také koncert Michala Prokopa s legendárními Framus Five. A moc se těšíme i na Mňágu a Žďorp, která se nachází v životní formě – soudě podle posledních koncertů a nové desky Třecí plochy. Každá z kapel bude hrát zhruba hodinu, jako na festivalech, takže si je návštěvníci užijí do sytosti. A na samotný úvod publikum rozpumpuje skvělá parta s mezinárodními ambicemi John Wolfhooker. Všechno napovídá tomu, že by to mohl být nejlepší finálový večer Žebřík v celé jeho bezmála třicetileté historii!

Jak bude vypadat program slavnostního večera?

Z důvodu délky zmíněných koncertů, mezi nimiž budeme předávat ceny, se letos Žebřík natáhne na bezmála sedm hodin a to ještě nepočítám následnou after party s hvězdami Žebříku! Pro moderátory Marka Taclíka a Ivu Pazderkovou to bude docela zápřah, ale víme, že se na to moc těší a že jsou díky společnému účinkování v divadle skvěle sehraní!

Jinak jsme moc rádi, že jsme i přes tak nabitý program udrželi cenu vstupného pod pětistovku – standardní vstupenka je 490 Kč, VIP pass (s konzumací zdarma a dalšími benefity) za 990 Kč. Lze tedy říct, že na Žebříku dostanete za málo peněz hodně muziky! Předprodej a další info najdete na www.anketazebrik.cz .

Kolik bude uděleno cen, jak ceny vypadají, kdo je jejich autorem?

Bude předáno celkem 27 cen v devíti zavedených kategoriích: Skupina, Album, Skladba, Videoklip, Zpěvák, Zpěvačka, Akce, Objev a Film roku. Zpestřením pro pobavení na úvod bude oblíbený Průser roku, ten samozřejmě jen oznámíme. A jako každý rok předáme Speciální cenu pro Osobnost Žebříku. Autorem cen je opět renomovaný sochař Václav Česák a ceny pro druhá a třetí místa pocházejí z Kamenictví Václav Chlupsa. Sošky vycházejí ze zavedené podoby, ale jsou různě modifikovány, z různých materiálů, jak přesně budou vypadat letos, se dozvíme až za několik dní.

Budou mít fanoušci šanci se se svými oblíbenými muzikanty setkat?

Určitě ano, to je jedno z oblíbených specifik Žebřík, že se hudebníci, ale i herci a další osobnosti vydají mezi návštěvníky, fotí se s nimi a baví se společně. Nejčastěji se zdržují ve VIP lounge, který bude opět v prostorách kavárny DEPA, ale určitě budou přítomni i na after party a na dalších místech areálu.

Samozřejmě pojede i druhá stage, kde budou hrát DJové, budeme mít fun zónu atd., a přitom všude budou obrazovky, abyste mohli odkudkoliv sledovat dění na hlavním pódiu a nic vám neuniklo.

Už několik let se vyhlášení koná v DEPO2015, jak vám a muzikantům tento prostor vyhovuje?

Zdá se to neuvěřitelné, ale v DEPU budeme už pošesté. Žebřík byl v roce 2015 vůbec první akcí, která se zde konala! Od té doby areál doznal spousty pozitivních změn a stalo se z něho oblíbené místo nejen pro návštěvníky, ale i umělce. Samozřejmě sem musíme přivézt velké množství techniky a vybavení, abychom měli super zvuk, velkou videoprojekci a další komfort pro návštěvníky, ale vše ostatní už je nedílnou součástí DEPA, a tak se sem rádi vracíme a také ho rádi propagujeme a doporučujeme k návštěvě nebo lidem z branže ke koncertům. Tak unikátní prostor, jakým je DEPO, bychom totiž v jiných městech těžko hledali.