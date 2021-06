Po vystoupeních na několika festivalech je pro vás vystoupení v Plzni prvním samostatným koncertem po rozvolnění. Jak se těšíte a v čem se takové koncerty od festivalových liší?

Těšíme se hodně, poslední koncert jsme měli v září… to je nějakých 270 dní. Suverénně nejdelší pauza, kromě plánované odstávky systému před albem Rituál v roce 2015. Odehráli jsme sice pár streamů, ale koncert pro lidi je prostě o něčem jiném. Festival je trochu jiná disciplína, taky je máme rádi a dáváme do nich úplně stejnou energii. U vlastních koncertů máš ale jistotu, že všichni, kdo tam jsou, přišli opravdu na tebe. Tak jim za to ustřelíš hlavu metalem :-)

Jak vzpomínáte na své koncerty v Plzni? A znáte i prostředí U Zacha, hráli jste tam už někdy?

Ne, nehráli, bude to poprvé. Ale v Plzni jsme jinak hráli hodněkrát.… A co si pamatuju, vždycky to bylo super, ať už v klubu nebo na festivalu. Pod Lampou, na Šeříkovce, v Depu, na slavnostech pivovaru, a to jsem na spoustu věcí zapomněl. V Plzni jsme také dvakrát přebírali cenu v anketě Žebřík. Jo, Plzeň nás baví. Tak snad bavíme my ji :-)

Na co se mohou fanoušci ve čtvrtek večer těšit? Máte připravené i nějaké nové skladby, něco, co ještě neslyšeli?

Dostanou to nejlepší z nás, snažili jsme se do playlistu narvat opravdu ty největší hity, singly, pecky s nejvyššími ratingy. Vrátili jsme pár věcí, které jsme dlouho nehráli. Věřím, že si to všichni užijeme.

Jak jste dlouhou pauzu vlastně prožívali, co jste během ní dělali? Dá se v té době najít i něco, co bylo pro kapelu pozitivní?

Nehroutili jsme se… Ze začátku nám dost pomohli naši fans, kteří si přes ten stav, kdy fakt nikdo nevěděl nic, kupovali kapelní merch. Nakoplo nás to, tu situaci jsme prostě přijali a snažili se lidem pozitivní energii vracet. Odehráli jsme asi tři nebo čtyři streamy, což byla pro nás nová zkušenost a chtěli jsme i lidem připravit něco pozitivního. Aby viděli, že se jen tak nevzdáme.

Během té doby jste udělali i charitativní sbírku Metal dětem. Co bylo její podstatou a pokračuje nebo bude pokračovat dál?

Tohle je asi to nejzásadnější, co během pauzy vzniklo. Byl to Zellerův nápad a musím říct, že se toho zhostil skvěle a vážím si toho. Řekli jsme si, že nebudeme během té pauzy sedět na zadku a brečet, a že uděláme něco užitečnýho. Jedná se o prodej charitativního merchandisingu Metal dětem, jehož výtěžek putuje na pomoc samoživitelům. Vybralo se přes tři sta tisíc korun, které opravdu pomohou reálným lidem. Sbírka je ukončená, ale určitě rádi zase s něčím takovým přijdeme.

Chystáte kromě živých koncertů také něco dalšího? Třeba novou desku, poslední vyšla v roce 2018…

Připravujeme koncept pro další období, jehož součástí je i tvorba nového materiálu. Konkrétní zatím nebudeme, ale můžu říct, že to, co jsme zatím udělali, vám ustřelí hlavu stejně, jako jsem zmiňoval v první odpovědi :-) Mým cílem, jako autora muziky Cocotte Minute, je jít pořád dopředu. A mám pocit, že se to opět daří.